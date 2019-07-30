Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»РИА Новости 07:36
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Новая Рада не сможет начать работу до сентября
Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:07
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Политика
Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 08:18
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено вчера в 10:27
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Футбол
Состав «Зенита» может пополнить игрок «Барселоны» Малком
Нападающий «Барселоны» Малком этим летом может переехать в Россию. Бразильцем интересуется питерский «Зенит».
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Кино
Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Наука
Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство
Исследование показало, что новая терапия увеличила выживаемость пациентов с последней стадией меланомы до 34 процентов, рака легких – до 15 процентов и почечно-клеточного рака – до 27 процентов.
Обновлено в 06:10
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:07
Кино
Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе
По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Технологии
«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов
В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Игры
Релиз Phoenix Point отложили в четвёртый раз
С тактической пошаговой стратегией Phoenix Point от создателя оригинальной X-COM творится что-то неладное: разработчики объявили о переносе релиза игры - уже в четвёртый раз.
Обновлено в 08:10
Общество
Москву накроет дым от пожаров в Сибири
Глава противопожарного отдела российского «Гринписа» Григорий Куксин заявил, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Крупный пожар на Рязанском комбайновом заводе ликвидирован
Подразделения МЧС по Рязанской области ликвидировали пожар на улице Промышленная в областном центре, произошедший 30 июля.
Обновлено в 08:12
Кино
«Пионер» покажет документальные фильмы Александра Расторгуева
В московском летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького 30 июля покажут документальные фильмы Александра Расторгуева.
Обновлено в 04:12
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07