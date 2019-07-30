Футбол

Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»РИА Новости 07:36

Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
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Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»

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