Футбол

Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» нельзя было засчитыватьЧемпионат 11:21

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, обслуживавшая матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмата» со «Спартаком» (1:3), допустила ошибку, засчитав гол грозненской команды.
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Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

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