Футбол

Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» нельзя было засчитыватьЧемпионат 11:21

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 11 августа
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, обслуживавшая матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмата» со «Спартаком» (1:3), допустила ошибку, засчитав гол грозненской команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Егоров — об удалении Мбенга: «В случае с первой желтой карточкой надо было наказать и Джикию»

Sport24.ru11:17

Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» был засчитан ошибочно

Газета.Ru11:41

Александр Егоров: «Гол „Ахмата“ в ворота „Спартака“ было нельзя засчитывать»

Спорт-Экспресс11:16

Егоров: гол «Ахмата» в матче со «Спартаком» был засчитан ошибочно

РИА Новости11:25

Егоров: Джикии следовало показать жёлтую карточку за стычку с Мбенге

Чемпионат11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
Политика

Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной

Обновлено в 17:47
Наука

Квантовая телепортация вышла на новый уровень

Обновлено 08 августа в 00:07
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Общество

В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В аэропорту Гонконга начались столкновения протестующих с полицией

В аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией, 13 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

Обновлено в 17:11
Общество

МВД изменит процедуру проверки ОСАГО

МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
Общество

В России изменят правила выплаты детских пособий

Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что в России изменят правила выплаты детских пособий.
Обновлено в 14:33
Политика

Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год

Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Бодибилдера Филиппова задержали за сбыт запрещенных веществ в Москве

Обновлено в 16:31
Политика

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 16:17
Музыка

Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи

В Москве певцу Дельфину стало плохо во время записи песни. Артист начал терять сознание в звукозаписывающей студии.
Обновлено в 13:52
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено в 01:09
Общество

В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Экономика

Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники

Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
Финансы

Дефицит бюджета США превысил прошлогодний показатель

Сегодня, 13 августа 2019 года, стало известно, что за 10 месяцев текущего года дефицит бюджета составил $867 млрд, что на 27% больше, чем за весь прошлый финансовый год ($779 млрд).
Обновлено в 00:34
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Политика

Сын Порошенко по-русски признался в любви к украинскому языку

Обновлено в 09:19
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Экономика

Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМС

Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС.
Обновлено в 04:22
Футбол

«Марсель» расторг контракт с Рами из-за съемок в «Форт Боярде»

"Марсель" решил расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами, сообщает L'Équipe. Причина - в нарушении контрактных обязательств.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Экономика

В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте

Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
Обновлено вчера в 07:06
Кино

Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок

За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
Обновлено в 14:34
Политика

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Здоровье

Врач назвала причины детского ожирения

Обновлено в 16:26
Футбол

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с воспитанником «Спартака»

Обновлено в 09:19
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве

Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аблай Мбенг
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, нападающий футбольного клуба «Ахмат».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное