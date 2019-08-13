Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что гол грозненского "Ахмата" в ворота московского "Спартака" в матче пятого тура чемпионата России нельзя было засчитывать.

Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» был засчитан ошибочно

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Происшествия Нашелся пропавший в Сирии россиянин Активист пропал сразу после прибытия в Сирию 7 августа, уточняет агентство Nation News.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Футбол Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия В Екатеринбурге две машины насмерть сбили женщину По предварительным данным женщина вышла на проезжую часть, и её сначала сбил автомобиль Chevrolet.

Экономика Россияне стали покупать меньше мяса По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%.

Культура Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.

Общество Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Кино Леонардо Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно Фильм повествует о компании парней в возрасте 20 лет, которые каждую субботу проводят вместе с закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Технологии Минкомсвязи изменило концепцию развития 5G Министерство коммуникаций и связи России доработало проект концепции развития 5G в стране.

Интернет Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Политика Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51% После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.

Авто Volkswagen показал новый кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio На европейском рынке новый Volkswagen T-Roc Cabriolet предложат с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,0-литровым 3-цилиндровым мощностью 113 л.с. и 1,5-литровым 4-цилиндровым с отдачей в 148 л.с. Младший из которых работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или 7-ступенчатой роботизированной коробкой D-SG, старший — только с «роботом».

Авто Kia показала серийную версию нового Kia Mohave Компания Kia опубликовала официальные изображения серийного внедорожника Kia Mohave новой генерации.

Общество В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Политика «Машина Путина» разрушила утопию «шведского социализма» Самое влиятельное и респектабельное американское СМИ The New York Times открывает новые горизонты русофобии и сообщает о том, что в Швеции найдена целая "машина", на которой лежит ответственность за кончину "прогрессивной утопии" этой страны, где крайне правые политики набирают голоса и популярность.

Происшествия Две «медсестры» украли 1,6 миллиона рублей у пожилой петербурженки После ухода лжемедиков пенсионерка обнаружила пропажу своих сбережения в сумме 1,6 миллиона рублей.

Армия и оружие СБУ передала дело МН17 Нидерландам Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Общество В России предложили создать в школах факультатив по киберспорту Методические основы факультатива должны быть согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но и с Федерацией киберспорта России, сказано в тексте обращения.