Футбол

Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» был засчитан ошибочноГазета.Ru вчера в 11:41

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 11 августа
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что гол грозненского "Ахмата" в ворота московского "Спартака" в матче пятого тура чемпионата России нельзя было засчитывать.
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