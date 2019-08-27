Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЕгоров дал оценку столкновению Джикии и Соболева

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 25 августа
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
54′
Джордан Ларссон
61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
62′
68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
71′
Александр Анюков
81′
83′
Айртон Дантас
85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
90′
Аяз Гулиев
90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
90′+3′
90′+4′
Солтмурад Бакаев
Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сказал, что арбитр матча седьмого тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов" принял верное решение, не наказав защитника "красно-белых" Георгия Джикию за столкновение с форвардом самарского клуба Александром Соболевым.
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