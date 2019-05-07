Футбол
Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Ростова»РИА Новости 05:34
Иван Новосельцев
|24′
|25′
Виктор Классон
|65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|66′
Данил Глебов
|67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
|68′
|70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|72′
Юрий Газинский
|83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
|85′
Элдор Шомуродов
|89′
Сергей Паршивлюк
|90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
28
Чернов
80
Новосельцев
5
Хаджикадунич
4
Паршивлюк
9
Сигурдарсон
2
Калачев
17
Норманн
84
Гацкан
7
Еременко
14
Шомуродов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
3
Фьоулюсон
14
Ольссон
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Главный арбитр матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Казарцев должен был назначить пенальти в ворота "Ростова" в игре с "Краснодаром", заявил руководитель судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Глава судейского департамента РФС заявил о неназначенном пенальти в матче «Ростова» и «Краснодара»
Панорама Ростова-на-Дону09:24
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