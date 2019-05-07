Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Ростова»РИА Новости 05:34

Главный арбитр матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Казарцев должен был назначить пенальти в ворота "Ростова" в игре с "Краснодаром", заявил руководитель судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Ростова»

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