Футбол

Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Ростова»РИА Новости 05:34

Ростов — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 5 мая
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Иван Новосельцев
24′
25′
Виктор Классон
65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
66′
Данил Глебов
67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
68′
70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
72′
Юрий Газинский
83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
85′
Элдор Шомуродов
89′
Сергей Паршивлюк
90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
90′+1′
Главный арбитр матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Казарцев должен был назначить пенальти в ворота "Ростова" в игре с "Краснодаром", заявил руководитель судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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