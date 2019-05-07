Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Ростова»РИА Новости 05:34

Главный арбитр матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Казарцев должен был назначить пенальти в ворота "Ростова" в игре с "Краснодаром", заявил руководитель судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Ростова»

Финансы ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 мая Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 мая, составляет 65,3350 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Происшествия Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.

Политика Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила подготовку переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео 14 мая в Сочи.

Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".

Происшествия Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.

Общество Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.

Политика Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.

Происшествия Возросло число госпитализированных после ЧП в Шереметьево Число госпитализированных в результате авиакатастрофы с самолетом SSJ 100 в Шереметьево возросло до десяти человек, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Кино Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал Британская актриса Белла Рамзи, немедленно полюбившаяся зрителю ролью Лианны Мормонт, десятилетней главы Дома Мормонтов и кузины бедного Джораха, сообщила, что родители строго-настрого запретили ей смотреть сериал, ее прославивший, - "Игру престолов".

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Общество В России упростят правила установления инвалидности Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.

Происшествия Петицию за запрет полетов SSJ 100 подписали больше 130 000 человек Петицию с требованием запретить полеты самолета Sukhoi Superjet 100 подписали больше 130 тысяч человек, показывают данные платформы Сhange.org.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.

Экономика Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.

Происшествия На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.

Авто Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге Рынок легковых машин с пробегом в Санкт-Петербурге за первый квартал 2019 года показал падение на 5,4% до 38,5 тыс. единиц.

Происшествия Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100 "Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.

Происшествия Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.