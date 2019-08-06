Футбол
Егоров: VAR обязательно дойдет до работы и на матче «Спартака»РИА Новости 08:51
Система видеопомощи арбитрам (VAR) в свое время обязательно будет работать и на матче с участием московского "Спартака", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
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Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме
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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
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Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
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Происшествия
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Кино
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Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.
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Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
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Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
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Обновлено в 09:13
Культура
Композитор «Симпсонов» подал в суд на создателей проекта
Уволенный композитор мультсериала «Симпсоны» Альф Клаузен подал иск против его создателей за дискриминацию возрастных сотрудников.
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Армия и оружие
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Политика
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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании
В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.
Обновлено в 09:37
Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»
Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:48
Футбол
«ПСЖ» предложил нескольким клубам арендовать Неймара
Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:22
Политика
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Общество
Умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
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Обновлено в 09:54
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Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе
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Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
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Шоу-бизнес
Дом Меган Маркл выставлен на продажу
Как стало известно, особняк, в котором некогда жила супруга принца Гарри, продается.
Обновлено в 09:00
Общество
В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от трехкомнатной квартиры чете Морозовых.
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