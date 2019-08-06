Система видеопомощи арбитрам (VAR) в свое время обязательно будет работать и на матче с участием московского "Спартака", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

Егоров: VAR обязательно дойдет до работы и на матче «Спартака»

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