Что касается Роши — тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара.

Егоров: «Однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши»

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