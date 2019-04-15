Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»РИА Новости 06:52
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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