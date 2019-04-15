Футбол

Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»РИА Новости 06:52

Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Парижане оплакивают невосполнимую потерю — горит собор Нотр-Дам.
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

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Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты

Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
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Рейсовый автобус въехал в стену в Москве

Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
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Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
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Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл

В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
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Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
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Авто

Автомобили Volvo смогут «общаться» между собой

Компания Volvo Cars представила новую технологию, позволяющую автомобилям обмениваться данными друг с другом и оповещать водителей об опасности через облачную сеть.
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Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC

Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
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Больница имени Баумана откроет школу здоровья сердца

Во вторник, 16 апреля, на базе городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана открывается школа здоровья сердца.
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Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
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Политика

WSJ получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах Трампа

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах семьи президента США Дональда Трампа, сообщили организаторы.
Обновлено в 16:25
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В Петербурге открыли памятник Николаю Гумилеву

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Виктория Лопырева рассказала, что для нее значит роскошная жизнь

Виктория Лопырева решила поделиться, что лично она вкладывает в это понятие.
Обновлено в 14:12
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
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Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах

По предварительным данным, обрушение произошло из-за реставрационных работ, проводившихся внутри собора.
Обновлено в 16:31
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Общество

«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
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На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
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Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике победил рак

Напомним, в мае 2018 года испанскому экс-футболисту поставили диагноз рак мозга.
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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