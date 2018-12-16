Футбол

Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»
Спорт-Экспресс
03:50

Защитник "Рубина" и сборной России Егор Сорокин симпатизировал "Челси", когда был ребенком, сообщает клубное телевидение казанской команды. В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Спорт-Экспресс03:50

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Сорокин назвал команду и футболистов, которые нравились ему в детстве

Матч ТВ04:40

Сорокин назвал команду и футболистов, которые нравились ему в детстве

Sportbox.RU04:40

Егор Сорокин: «В детстве нравился „Челси“. Может, связано с тем, что там Абрамович»

Спорт БИЗНЕС Online04:07

Сорокин — о лучшем защитнике РПЛ: раньше мне нравился Игнашевич

Чемпионат04:19

Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»

Спорт-Экспресс03:50

Сорокин: «Нравился Игнашевич. Он игра за счет опыта и был достаточно стабильным»

Sport24.ru02:55
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Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула».
Обновлено в 04:30
Футбол

Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
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Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

Обновлено в 05:29
Футбол

Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения тренера национальной команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 04:11
Футбол

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Футбол

Кураньи записал видеообращение в поддержку Кокорина

Обновлено в 03:13
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время игры его сына

Герберт Гентнер, являвшийся отцом капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера, почувствовал себя плохо во время матча с «Гертой» в то время, когда он наблюдал за игрой на трибунах стадиона «Мерседес-Бенц арена» в Берлине.
Обновлено в 04:11
Футбол

Преемников Академии «Зенита» посвятили в юные зенитовцы

Напомним, в воскресенье, 16 декабря, в «Газпром»-Академии «Зенита» прошёл выпускной игроков 2001 года рождения и посвящение в юные зенитовцы ребят 2009 года рождения.
Обновлено в 05:47
Футбол

Пулишич намерен перейти в «Челси»

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заинтересован в переезде в АПЛ и выступлении за лондонский "Челси".
Обновлено в 02:48
Футбол

Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом»

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оказался в ситуации сотой победы за свой клуб.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1

"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что сейчас команда максимально близка к завоеванию трофея.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Филипе Луиса

«Интер» и «Милан» проявляют интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису, сообщает Calciomercato.it.
Обновлено в 02:31
Футбол

Икарди: «Победы в Серии А помогут нам забыть о вылете из Лиги чемпионов»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал победу над «Удинезе».
Обновлено вчера в 15:23
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Сорокин Егор
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Рубин».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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