Футбол

Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»
Спорт-Экспресс
03:50

Защитник "Рубина" и сборной России Егор Сорокин симпатизировал "Челси", когда был ребенком, сообщает клубное телевидение казанской команды. В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Спорт-Экспресс03:50

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Сорокин назвал команду и футболистов, которые нравились ему в детстве

Матч ТВ04:40

Сорокин назвал команду и футболистов, которые нравились ему в детстве

Sportbox.RU04:40

Егор Сорокин: «В детстве нравился „Челси“. Может, связано с тем, что там Абрамович»

Спорт БИЗНЕС Online04:07

Сорокин — о лучшем защитнике РПЛ: раньше мне нравился Игнашевич

Чемпионат04:19

Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»

Спорт-Экспресс03:50

Сорокин: «Нравился Игнашевич. Он играл за счет опыта и был достаточно стабильным»

Sport24.ru02:55
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Футбол

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команда Сергея Семака станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:13
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Агент Фернандеша опроверг уход игрока из «Локомотива»

Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза не подтвердил информацию о переходе своего клиента в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
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Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
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Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

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Футбол

Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
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Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
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Футбол

Сборная России по футболу поздравила Ромащенко с днём рождения

Сборная России по футболу поздравила с днём рождения тренера команды Мирослава Ромащенко.
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Футбол

Хадсон-Одои покинет «Челси», если в команду придет Пулишич

Отмечается, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонскую команду зимой.
Обновлено в 06:40
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
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Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
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Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»

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Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией»

Форвард Фабио Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией».
Обновлено в 07:25
Футбол

Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи»

Обновлено в 01:40
Футбол

ЦСКА заинтересован в услугах Травника

ЦСКА, «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Аугсбург» проявляют интерес к полузащитнику чешского «Яблонца» Михалу Травнику.
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Икарди: «Победы в Серии А помогут нам забыть о вылете из Лиги чемпионов»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал победу над «Удинезе».
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Российский футболист, защитник клуба «Рубин».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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