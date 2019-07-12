Футбол
Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»РИА Новости 13:09
Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов. Как отмечается, трансфер Бабурина был осуществлен на постоянной основе, 25-летний голкипер подписал с донским клубом соглашение сроком на четыре года.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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