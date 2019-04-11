Политика
Reuters: Египет отказался от участия в «арабской НАТО»Инфорос 03:36
Египет уведомил руководство США об отказе участвовать в Ближневосточном стратегическом альянсе (MESA, известном как "арабская НАТО"). Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источник. Сообщается, что Каир уведомил об этом решении Вашингтон и других предполагаемых участников MESA.
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Политика
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Происшествия
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Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
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Кинокритик Антон Долин уволился с радиостанции «Маяк» и ВГТРК из-за «гнусного» телерепортажа.
Обновлено в 10:52
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Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
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Aston Martin DB4 GT Zagato считается одним из самых красивых автомобилей бренда за всю историю.
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Алекс Сандро: «„Ювентус“ забил в гостях – это хороший результат»
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).
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У каких специалистов сильнее всего растут зарплаты в 2019 году
За первые три месяца 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3–3,5%, по данным проекта «Банк данных заработных плат» HeadHunter.
Обновлено вчера в 17:50
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ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
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Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
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В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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