Политика

Reuters: Египет отказался от участия в «арабской НАТО»Инфорос 03:36

Египет уведомил руководство США об отказе участвовать в Ближневосточном стратегическом альянсе (MESA, известном как "арабская НАТО"). Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источник. Сообщается, что Каир уведомил об этом решении Вашингтон и других предполагаемых участников MESA.
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