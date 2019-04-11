Политика
Египет сообщил США об отказе участвовать в «арабском НАТО»Life.ru 08:11
Египет сообщил США, что отказывается участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса — MESA. Союз также известен как "арабское НАТО", сообщает Reuters. Египетские власти объяснили своё решение опасением, что такой альянс вызовет напряжённость в отношениях с Ираном.
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Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Авто
Toyota выпустит доступный спорткар в стиле старого Audi TT
Сразу вспоминается автосалон в Токио 2015 года: на стенде Toyota демонстрировали концептуальное купе S-FR, которое определили в младшие братья популярному GT86.
Обновлено в 08:05
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Сноуден прокомментировал арест Ассанжа
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Общество
Депутат предложил ввести обязательные паспорта прививок для детей
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил обсудить введение обязательных паспортов прививок для детей и вносить туда причины отказа от вакцинации.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Компания Sharp показала прототип складного смартфона
Японская компания Sharp провела презентацию, где показала собственный прототип складного смартфона.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Компания Кокорина и Мамаева в день драки погуляла на 400 тысяч рублей
Прокурор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева озвучил сумму, которую футболисты и их друзья потратили в стриптиз-клубе и кафе в день драки.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Порошенко считает Зеленского виртуальным кандидатом
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:00
Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Происшествия
До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров
Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры.
Обновлено в 03:09
Политика
Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо
В начале совещания с членами правительства в четверг глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного топлива.
Обновлено в 08:35
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдёт в Самаре
Финальный Кубка России по футболу 2018/19 пройдёт на «Самара Арене» 22 мая, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 05:19
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Высшая инстанция отменила решение Заводского районного суда Грозного о том, чтобы списать накопленные ранее долги за газ жителям республики.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Политика
«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%
Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Футбол
Месси повредил нос в Манчестере
Обновлено в 02:03
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18