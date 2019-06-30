Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских нацийСоветский спорт вчера в 16:52

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций. Египет обыграл Уганду 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха (36-я минута) и Ахмеда Эль-Мухамади (45+1-я).
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Гол Салаха помог Египту обыграть Уганду. Обе сборные вышли в плей-офф КАН-2019

Sport24.ruвчера в 16:52

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Советский спортвчера в 16:52

Египет вышел в 1/8 финала Кубка Африки, не пропустив ни одного мяча

Спорт-Экспрессвчера в 17:02

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Газета.Ruвчера в 18:23

Сборные Египта и Уганды вышли в плей-офф Кубка Африки

Матч ТВвчера в 16:54

Гол Салаха помог Египту победить Уганду и финишировать первым в группе КАН

Чемпионатвчера в 17:03

Уганда — Египет. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года

LiveSport.ru29 июня в 03:22
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Транспорт

Станция метро «Академическая» в Петербурге открылась после капремонта

Обновлено в 03:18
Экономика

В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Общество

Уровень воды в подтопившей иркутский Тулун реке опустился ниже 11 м

В подтопленном иркутском городе Тулун уровень в реке Ие опустился ниже 11 метров при критической отметке 7 метров.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Энергетика

С 1 июля выросли цены на газ для потребителей

С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

С 1 июля тариф системы «Платон» повысили

Плату за каждый километр повысили на 14 копеек С 1 июля 2019 года осуществлена индексация тарифа системы "Платон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:07
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
ЖКХ

Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму

В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.
Обновлено в 03:54
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Общество

Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям

«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Политика

Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Культура

Гости форума «Развитие парламентаризма» посетили Большой театр

Гости II Международного форума «Развитие парламентаризма» в рамках организованной принимающей стороной культурной программы 30 июня посетили Большой театр, где посмотрели оперу «Бал-маскарад».
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

В России вступают новые правила получения кредитов для россиян

С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян.
Обновлено в 03:40
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца

Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, сообщает в понедельник издание Cyprus Mail.
Обновлено в 02:50
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Путешествия

Обязательную страховку для туристов введут в Таиланде

Обновлено в 04:12
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Государство
Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на севере с Южным Суданом, на западе - с Демократической Республикой Конго, на юге - с Руандой и Танзанией, на востоке - с Кенией.
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