Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских нацийСоветский спорт вчера в 16:52
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций. Египет обыграл Уганду 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха (36-я минута) и Ахмеда Эль-Мухамади (45+1-я).
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Гол Салаха помог Египту обыграть Уганду. Обе сборные вышли в плей-офф КАН-2019
Sport24.ruвчера в 16:52
Уганда — Египет. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года
LiveSport.ru29 июня в 03:22
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