Футбол

Египет победил Уганду благодаря голу СалахаЕвро-футбол.ру 01:14

Состоялись два поединка третьего тура группового этапа Кубка Африки, проходящего в Египте. Хозяева турнира отпраздновали победу над Угандой со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах и Ахмед Эль-Мухамади.
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Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Газета.Ruвчера в 18:23
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В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа

В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.
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Армия и оружие

Индия закупит у России противотанковые ракеты для Ми-35

Россия и Индия заключили соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении в Индии.
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Экономика

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Обновлено в 02:26
Общество

Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины

Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
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Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
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Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Технологии

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
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Общество

МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
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Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»

Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
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7 продуктов, полезных после 40 лет

Какие именно продукты стоит включить в рацион после 40 лет, рассказываем в нашем материале.
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Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
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Ювелирные компании раскроют налоговую тайну

Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
Обновлено в 01:31
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

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Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Сотни приморцев участвовали в акции «10 000 шагов к жизни»

Приморский край в субботу, 29 июня, присоединился к всероссийской акции "10 000 шагов к жизни", слоган которой – "Продлевая жизнь с каждым шагом".
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В Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Академическая»

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На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии с огромным отрывом побеждает Ирина Влах.
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Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на севере с Южным Суданом, на западе - с Демократической Республикой Конго, на юге - с Руандой и Танзанией, на востоке - с Кенией.
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