Футбол
Египет победил Уганду благодаря голу СалахаЕвро-футбол.ру 01:14
Состоялись два поединка третьего тура группового этапа Кубка Африки, проходящего в Египте. Хозяева турнира отпраздновали победу над Угандой со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах и Ахмед Эль-Мухамади.
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Гол Салаха помог Египту обыграть Уганду. Обе сборные вышли в плей-офф КАН-2019
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