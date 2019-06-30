Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских нацийСоветский спорт вчера в 16:52

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций. Египет обыграл Уганду 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха (36-я минута) и Ахмеда Эль-Мухамади (45+1-я).
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Гол Салаха помог Египту обыграть Уганду. Обе сборные вышли в плей-офф КАН-2019

Sport24.ruвчера в 16:52

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Советский спортвчера в 16:52

Египет вышел в 1/8 финала Кубка Африки, не пропустив ни одного мяча

Спорт-Экспрессвчера в 17:02

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Газета.Ruвчера в 18:23

Сборные Египта и Уганды вышли в плей-офф Кубка Африки

Матч ТВвчера в 16:54

Гол Салаха помог Египту победить Уганду и финишировать первым в группе КАН

Чемпионатвчера в 17:03

Уганда — Египет. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года

LiveSport.ru29 июня в 03:22
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Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на севере с Южным Суданом, на западе - с Демократической Республикой Конго, на юге - с Руандой и Танзанией, на востоке - с Кенией.
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