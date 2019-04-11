Египет отказался от «арабского НАТО»Вести.Ru 00:37

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО". Каир решил не направлять свою делегацию на конференцию Ближневосточного стратегического альянса. США пытаются создать блок из суннитских государств на Ближнем Востоке для противодействия шиитскому Ирану, напоминает телеканал "Россия 24".

Транспорт В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.

Спорт Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в японской Фукуоке.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Армия и оружие Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.

Происшествия Из России незаконно вывели 370 млрд рублей Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.

Политика ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Единоборства Макгрегор сломал ступню за три недели до боя с Нурмагомедовым Боец смешанного стиля (МММ) из Ирландии Конор Макгрегор сообщил, что за три недели перед боем с Хабибом Нурмагомедовым сломал ступню.

Общество Названы лучшие кефир и простокваша Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.

Экономика Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов.

Происшествия В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.

Транспорт Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.

Происшествия В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу "В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.

Происшествия В Крыму завели дело после аварии с рейсовым автобусом Следователи возбудили уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом на трассе Феодосия — Керчь на востоке Крыма, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали.

Шоу-бизнес Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.

Экономика «Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае "Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%.

Политика Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Политика С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина Предвыборный штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко начали активно убирать изображение российского главы Владимира Путина с агитационных билбордов.

Политика Японская компания распространяет карты России без Курильских островов Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.

Авто Кросс-купе Renault Arkana получит новый двигатель Кросс-купе Renault Arkana, созданное специально для российского рынка, станет радикально новым не только концептуально, но и технически.

Баскетбол Определились все пары плей-офф НБА «Детройт Пистонс» стал последним клубом, который вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Общество Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.