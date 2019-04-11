Политика
Египет отказался от «арабского НАТО»Вести.Ru 00:37
Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО". Каир решил не направлять свою делегацию на конференцию Ближневосточного стратегического альянса. США пытаются создать блок из суннитских государств на Ближнем Востоке для противодействия шиитскому Ирану, напоминает телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика
Reuters: президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет ливийского правительства
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Технологии
На ММК заработала новая агломашина
Обновлено в 06:07
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
В Еврокомиссии назвали лучший вариант по ситуации с «Северным потоком»
Как сообщало ИА REGNUM, Шефчович назвал положительным отклик России и Украины на предложения Европейской комиссии по продолжению транзита газа в Евросоюз.
Обновлено в 05:47
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Здоровье
В Греции родился ребенок от трех родителей
В Греции на свет появился ребенок от трех родителей.
Обновлено в 05:39
Авто
Kia представит новый концепткар Habaniro
Южнокорейский автобренд презентует свой новый концепт кроссовер в рамках автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Политика
Чиновников хотят наказывать за оскорбление граждан
Депутаты от фракции КПРФ предложили штрафовать госслужащих, позволивших себе оскорбительные высказывания, выражающие неприязненное отношение к гражданам или группам лиц.
Обновлено в 04:36
Авто
На автомобили Aurus поступило уже более 500 заявок
На автомобили Aurus поступило уже более 500 заявок.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве
На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
Обновлено в 04:00
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Интернет
Компания Google представила новый сервис Currents
Американская корпорация Google анонсировала запуск корпоративного сервиса Currents Планируется, что новый коммуникативный сервис для корпоративного общения будет улучшенной версией Google+, который ранее закрыли из-за низких рейтингов и уязвимостей.
Обновлено в 02:39
Экономика
WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме
В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
Обновлено в 02:42