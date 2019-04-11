Политика
Египет отказал США в участии в «арабском НАТО»Российская газета 03:18
Египетское руководство проинформировало Вашингтон об отказе участвовать в создании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), который в прессе называют "арабским НАТО". Каир не намерен осложнять свои отношения с Ираном, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Армия и оружие
В Афганистане боевики обстреляли ракетами базу ВВС США «Баграм»
Боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» обстреляли ракетами авиабазу ВВС США «Баграм».
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем
Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ
Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС
В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.
Обновлено в 02:36
Баскетбол
В плей-офф НБА определились все пары
В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершились заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых стали известны все пары первого раунда плей-офф.
Обновлено в 02:35
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Наука
Самолеты-шпионы U2 запечатлели на фото следы древних цивилизаций
Рассекреченные снимки, сделанные самолетами-шпионами U2, как оказалось, содержат в себе следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест
В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак влюбилась во время поездки в Кению
Ксения Собчак уехала в Африку, чтобы пережить скандал с Волочковой.
Обновлено в 01:46
Политика
Депутаты внесли поправки в КоАП о неуважении власти к народу
Ряд депутатов Госдумы внесли проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Общество
Проблемы озера Тургояк обсудили на совещании у Алексея Текслера
Проверки прокуратуры не раз обнаруживали нарушения в деятельности Главного управления лесами, в частности, отсутствует контроль за вверенными лесничествами, и в качестве примера Андрей Потапов ознакомил собравшихся с одной из проблем озера Тургояк.
Обновлено в 03:30
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Наука
Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах
Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.
Обновлено в 02:55
Футбол
Тухель дисквалифицирован на один матч Лиги 1
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель наказан одноматчевой дисквалификацией в чемпионате Франции.
Обновлено в 03:16
Кино
Михаил Боярский и Иван Охлобыстин сыграют в новой комедии «Ленфильма»
Артисты Михаил Боярский и Иван Охлобыстин дополнят звездный актерский состав новой комедийной кинокартины "Ленфильма" о расселении коммунальной квартиры, съемки которой проходят в настоящее время в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:49
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35