Египет отказал США в участии в «арабском НАТО»Российская газета 03:18

Египетское руководство проинформировало Вашингтон об отказе участвовать в создании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), который в прессе называют "арабским НАТО". Каир не намерен осложнять свои отношения с Ираном, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Египет отказал США в участии в «арабском НАТО»

Армия и оружие Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.

Армия и оружие СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.

Политика В Судане произошел военный переворот Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Спорт Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.

Армия и оружие Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.

Баскетбол В плей-офф НБА определились все пары В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершились заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых стали известны все пары первого раунда плей-офф.

Общество Названы лучшие кефир и простокваша Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.

Экономика В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.

Экономика Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Происшествия Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Происшествия СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Политика Депутаты внесли поправки в КоАП о неуважении власти к народу Ряд депутатов Госдумы внесли проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Футбол «Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.

Общество Проблемы озера Тургояк обсудили на совещании у Алексея Текслера Проверки прокуратуры не раз обнаруживали нарушения в деятельности Главного управления лесами, в частности, отсутствует контроль за вверенными лесничествами, и в качестве примера Андрей Потапов ознакомил собравшихся с одной из проблем озера Тургояк.

Происшествия ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.

Здоровье Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Наука Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.

Футбол Тухель дисквалифицирован на один матч Лиги 1 Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель наказан одноматчевой дисквалификацией в чемпионате Франции.

Кино Михаил Боярский и Иван Охлобыстин сыграют в новой комедии «Ленфильма» Артисты Михаил Боярский и Иван Охлобыстин дополнят звездный актерский состав новой комедийной кинокартины "Ленфильма" о расселении коммунальной квартиры, съемки которой проходят в настоящее время в Санкт-Петербурге.