Политика

Египет отказал США в участии в «арабском НАТО»Российская газета 03:18

Египетское руководство проинформировало Вашингтон об отказе участвовать в создании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), который в прессе называют "арабским НАТО". Каир не намерен осложнять свои отношения с Ираном, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
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Египет отказался от «арабского НАТО»

Вести.Ru00:37

Египет отказался вступать в «арабский НАТО»

Росбалт02:22

Египет отказал США в создании «арабского НАТО»

Известия00:52

Египет отказался участвовать в «арабском НАТО»

Газета.Ru00:42

Египет отказал США в создании арабского аналога НАТО

Московский Комсомолец02:46

Египет уведомил США об отказе участвовать в «арабском НАТО»

Взгляд.ру00:03

Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»

ТАССвчера в 23:14
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Армия и оружие

В Афганистане боевики обстреляли ракетами базу ВВС США «Баграм»

Боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» обстреляли ракетами авиабазу ВВС США «Баграм».
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем

Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ

Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Спорт

Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании

Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС

В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.
Обновлено в 02:36
Баскетбол

В плей-офф НБА определились все пары

В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершились заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых стали известны все пары первого раунда плей-офф.
Обновлено в 02:35
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Наука

Самолеты-шпионы U2 запечатлели на фото следы древних цивилизаций

Рассекреченные снимки, сделанные самолетами-шпионами U2, как оказалось, содержат в себе следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест

В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак влюбилась во время поездки в Кению

Ксения Собчак уехала в Африку, чтобы пережить скандал с Волочковой.
Обновлено в 01:46
Политика

Депутаты внесли поправки в КоАП о неуважении власти к народу

Ряд депутатов Госдумы внесли проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Общество

Проблемы озера Тургояк обсудили на совещании у Алексея Текслера

Проверки прокуратуры не раз обнаруживали нарушения в деятельности Главного управления лесами, в частности, отсутствует контроль за вверенными лесничествами, и в качестве примера Андрей Потапов ознакомил собравшихся с одной из проблем озера Тургояк.
Обновлено в 03:30
Хоккей

«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ

Обновлено в 00:39
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму

В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Здоровье

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Наука

Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах

Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.
Обновлено в 02:55
Футбол

Тухель дисквалифицирован на один матч Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель наказан одноматчевой дисквалификацией в чемпионате Франции.
Обновлено в 03:16
Кино

Михаил Боярский и Иван Охлобыстин сыграют в новой комедии «Ленфильма»

Артисты Михаил Боярский и Иван Охлобыстин дополнят звездный актерский состав новой комедийной кинокартины "Ленфильма" о расселении коммунальной квартиры, съемки которой проходят в настоящее время в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:49
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
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