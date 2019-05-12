Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭРИА Новости 17:40

"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.

Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ

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