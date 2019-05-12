Происшествия
Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭРИА Новости 17:40
"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.
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Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Политика
На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек
Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.
Обновлено в 19:23
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:00
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и получил кубок чемпионов России
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Политика
Трамп похвастался контролем ситуации в торговых отношениях с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Твиттере, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем
Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.
Обновлено в 10:49
Экономика
Кредитная история: почему прогорели первые российские банки
Чтобы изменить ситуацию, императрица Елизавета Петровна 13 мая 1754 года подписала указ о создании первых в России банков.
Обновлено в 17:02
Экономика
Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве бенефициара Urban Group Долгина
Арбитражный суд Москвы в понедельник проверит обоснованность заявления АО "Банк Дом.РФ", требующего признать банкротом Александра Долгина, основного акционера разорившегося застройщика Urban Group.
Обновлено в 17:33
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Общество
Бесхозная Россия. Почему дороги, мосты и кладбища оказались без хозяев
Не оформлены каждая пятая дорога с твёрдым покрытием (грунтовки мы не учитывали) и большинство кладбищ.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ
Обновлено в 09:03
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 16:29
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Политика
В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией
Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек
В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии
Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В Латвии сегодня начинаются масштабные учения НАТО
В манёврах примут участие сухопутные и военно-воздушные силы Латвии, американские военные, а также международный батальон НАТО, размещённый в стране.
Обновлено в 17:00
Общество
В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко
Байкеры почтили память журналиста Сергея Доренко в ходе состоявшегося мотопробега в Москве.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Хоккей
Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 08:22