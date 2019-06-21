Футбол

Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских нацийГазета.Ru вчера в 19:32

Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась минимальной победой египетской команды (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Махмуд Хассан, также известный как Трезеге.
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