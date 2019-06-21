Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских нацийГазета.Ru вчера в 19:32
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась минимальной победой египетской команды (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Махмуд Хассан, также известный как Трезеге.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:49, Вашингтон
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Обновлено вчера в 12:37
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Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени
По мнению экс-дипломата, если бы в 1990-е годы президентом России был бы не Борис Ельцин, признававший условные границы государств, а Владимир Путин, Крым бы еще тогда вернулся в состав России.
Обновлено в 01:07
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Стоимость биткоина превысила 10000 долларов
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
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Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
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Обновлено вчера в 17:48
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
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Состоялся релиз Crash Team Racing: Nitro Fueled
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«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Политика
Кравчук обозначил проблему команды Зеленского
Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
Названы самые продаваемые в России японские кроссоверы и внедорожники
Обновлено вчера в 03:05
Общество
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Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
«Тупеют от учебы». Где живут самые несчастные школьники
В умении подготовиться к экзаменам китайские школьники дадут фору сверстникам из любой другой страны.
Обновлено в 01:00
Авто
На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray
Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе
Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР
ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в ходе проведения «Прямой линии» сообщил о предстоящем повышении военных пенсий, а также довольствия действующих военнослужащих, сообщает «ТАСС».
Обновлено 20 июня в 16:36
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43