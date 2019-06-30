Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских нацийСоветский спорт 16:52

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций. Египет обыграл Уганду 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха (36-я минута) и Ахмеда Эль-Мухамади (45+1-я).

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

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