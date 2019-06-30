Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских нацийСоветский спорт 16:52
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций. Египет обыграл Уганду 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха (36-я минута) и Ахмеда Эль-Мухамади (45+1-я).
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Уганда — Египет. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года
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