Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских нацийСоветский спорт 16:52

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций. Египет обыграл Уганду 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха (36-я минута) и Ахмеда Эль-Мухамади (45+1-я).
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Гол Салаха помог Египту обыграть Уганду. Обе сборные вышли в плей-офф КАН-2019

Sport24.ru16:52

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Советский спорт16:52

Гол Салаха помог Египту победить Уганду и финишировать первым в группе КАН

Чемпионат17:03

Египет вышел в 1/8 финала Кубка Африки, не пропустив ни одного мяча

Спорт-Экспресс17:02

Сборные Египта и Уганды вышли в плей-офф Кубка Африки

Матч ТВ16:54

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Газета.Ru18:23

Уганда — Египет. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:22
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Футбол

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Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на севере с Южным Суданом, на западе - с Демократической Республикой Конго, на юге - с Руандой и Танзанией, на востоке - с Кенией.
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