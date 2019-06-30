Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских нацийСоветский спорт 16:52

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций. Египет обыграл Уганду 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха (36-я минута) и Ахмеда Эль-Мухамади (45+1-я).
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Гол Салаха помог Египту обыграть Уганду. Обе сборные вышли в плей-офф КАН-2019

Sport24.ru16:52

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Советский спорт16:52

Кубок Африки. Мадагаскар обыграл Нигерию, Египет – Уганду

Sports.ru04:25

Сборные Египта и Уганды вышли в плей-офф Кубка Африки

Матч ТВ16:54

Гол Салаха помог Египту победить Уганду и финишировать первым в группе КАН

Чемпионат17:03

Египет вышел в 1/8 финала Кубка Африки, не пропустив ни одного мяча

Спорт-Экспресс17:02

Уганда — Египет. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:22
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Футбол

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Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

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Обновлено в 15:45
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Спутниковые снимки, опубликованные израильским аналитическим учреждением ImageSat Intl. (ISI) в воскресенье, показывают полное развертывание всех четырех систем ПВО С-300 с местом дислокации в районе сирийского Масьяфа.
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Политика

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Обновлено вчера в 15:23
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Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

В столице в ближайшие годы обновят 150 километров набережных. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за России

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.
Обновлено в 11:45
Футбол

Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»

По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".
Обновлено в 16:10
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Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Спорт

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Обновлено в 15:04
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
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Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
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Vici Gaming выиграла Epicenter Major по Dota 2 в Москве

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Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям

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Маттиа Бинотто уверен, что Ферстаппена оштрафуют

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не сомневается в том, какое решение примут стюарды.
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Набабкин удален с поля в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин был удален с поля в матче Кубка Париматч Премьер против «Спартака».
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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
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Армия и оружие

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Россия продаст Индии противотанковые ракеты для ударных вертолетов российского производства Ми-35.
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Волна интереса к России в США поднимается и спадает в зависимости от того, что происходит во внешней политике, но в университетах всегда есть группа людей, рассказывающих студентам, что россияне не отличаются от европейцев в области своих привычек, культурных, общественных и политических традиций.
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Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Спорт

IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
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«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
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Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на севере с Южным Суданом, на западе - с Демократической Республикой Конго, на юге - с Руандой и Танзанией, на востоке - с Кенией.
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