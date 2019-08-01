Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВДИзвестия 14:34
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Общество
Пожары в Сибири: местные власти вызывают дожди
Обновлено в 07:11
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика
В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего неизвестно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:07
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено в 03:30
Авто
Audi рассекретила базовую модификацию электрокроссовера Audi e-tron
На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено в 16:21
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Интернет
Запущена программа расширенной защиты Google для корпоративных пользователей G Suite
Программа расширенной защиты, запущенная в 2017 году, предназначена для пользователей, подвергающихся «наибольшему риску» взлома учетных записей и других целевых онлайн-атак.
Обновлено в 02:24
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Политика
Горбачев: слом ДРСМД делает непредсказуемой мировую политику
США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
Обновлено в 08:13
Футбол
Наингголан вернется в «Кальяри»
Обновлено в 13:35
Экономика
«Газпром» сообщил о готовности «Северного потока-2» на 71%
Обновлено в 16:26
Наука
Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные
Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.
Обновлено 30 июля в 07:35
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши
Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.
Обновлено 30 июля в 09:53
Футбол
Сане согласился перейти в «Баварию»
Как информирует Kicker, трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити» в «Баварию» состоится в ближайшее время.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro
В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.
Обновлено в 11:23
Музыка
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Здоровье
Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Обновлено в 02:02
Политика
Роскомнадзор пригрозил «миллионными штрафами» иностранным СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Американский самолёт нарушил воздушное пространство Венесуэлы
Самолёт Военно-воздушных сил США совершил кратковременный пролёт в воздушном пространстве, которое находится под контролем Венесуэлы.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Экономика
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года
Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
В России выросли продажи электромобилей с пробегом
В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального
Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15