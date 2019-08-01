Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВДИзвестия 14:34

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
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Ефремов в стихах прокомментировал арест артиста за ношение формы ГИБДД

РИА Новости16:59

Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД

URA.Ru12:31

Михаил Ефремов обратился к главе МВД после ареста актёра «Современника»

News.ru12:09

Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»

РБК12:49

Михаил Ефремов обратился в стихах к министру МВД с просьбой отпустить «пьяного гаишника»

Znak.com11:43

Михаил Ефремов обратился к главе МВД после ареста актёра «Современника»

Говорит Москва11:28

«Не судите артистов и клоунов...» Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру Колокольцеву. Видео

Новая газета10:07
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Общество

На Поклонной горе прогремел салют в честь освобождения Каунаса

Обновлено в 15:53
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Общество

Пожары в Сибири: местные власти вызывают дожди

Обновлено в 07:11
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика

В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего неизвестно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:07
Наука

Графен помог стабилизировать двумерные материалы

Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено в 03:30
Авто

Audi рассекретила базовую модификацию электрокроссовера Audi e-tron

На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено в 16:21
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек

Обновлено в 07:52
Общество

Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Интернет

Запущена программа расширенной защиты Google для корпоративных пользователей G Suite

Программа расширенной защиты, запущенная в 2017 году, предназначена для пользователей, подвергающихся «наибольшему риску» взлома учетных записей и других целевых онлайн-атак.
Обновлено в 02:24
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Общество

Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина

Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Политика

Горбачев: слом ДРСМД делает непредсказуемой мировую политику

США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
Обновлено в 08:13
Футбол

Наингголан вернется в «Кальяри»

Обновлено в 13:35
Экономика

«Газпром» сообщил о готовности «Северного потока-2» на 71%

Обновлено в 16:26
Наука

Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные

Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.
Обновлено 30 июля в 07:35
Наука

В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши

Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.
Обновлено 30 июля в 09:53
Футбол

Сане согласился перейти в «Баварию»

Как информирует Kicker, трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити» в «Баварию» состоится в ближайшее время.
Обновлено в 13:16
Гаджеты

Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro

В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.
Обновлено в 11:23
Музыка

Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica

Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян

Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Здоровье

Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите

Обновлено в 02:02
Политика

Роскомнадзор пригрозил «миллионными штрафами» иностранным СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

Американский самолёт нарушил воздушное пространство Венесуэлы

Самолёт Военно-воздушных сил США совершил кратковременный пролёт в воздушном пространстве, которое находится под контролем Венесуэлы.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Экономика

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального

Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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