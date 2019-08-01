Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Политика В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего неизвестно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.

Наука Графен помог стабилизировать двумерные материалы Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.

Авто Audi рассекретила базовую модификацию электрокроссовера Audi e-tron На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.

Политика Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.

Общество Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.

Интернет Запущена программа расширенной защиты Google для корпоративных пользователей G Suite Программа расширенной защиты, запущенная в 2017 году, предназначена для пользователей, подвергающихся «наибольшему риску» взлома учетных записей и других целевых онлайн-атак.

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Общество Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.

Политика Горбачев: слом ДРСМД делает непредсказуемой мировую политику США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Наука Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.

Наука В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.

Футбол Сане согласился перейти в «Баварию» Как информирует Kicker, трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити» в «Баварию» состоится в ближайшее время.

Гаджеты Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.

Музыка Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.

Происшествия Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.

Политика Роскомнадзор пригрозил «миллионными штрафами» иностранным СМИ Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ.

Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.

Армия и оружие Американский самолёт нарушил воздушное пространство Венесуэлы Самолёт Военно-воздушных сил США совершил кратковременный пролёт в воздушном пространстве, которое находится под контролем Венесуэлы.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Авто В России выросли продажи электромобилей с пробегом В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.