Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВДИзвестия 14:34

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
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Ефремов в стихах прокомментировал арест артиста за ношение формы ГИБДД

РИА Новости16:59

Ефремов в стихах попросил Колокольцева отпустить актера, изобразившего пьяного гаишника

Коммерсантъ16:34

Михаил Ефремов обратился в стихах к министру МВД с просьбой отпустить «пьяного гаишника»

Znak.com11:43

Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»

РБК12:49

Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД

URA.Ru12:31

Михаил Ефремов обратился к главе МВД после ареста актёра «Современника»

Говорит Москва11:28

«Не судите артистов и клоунов...» Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру Колокольцеву. Видео

Новая газета10:07
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Игры

Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер

Обновлено в 13:27
Футбол

«Барселона» предложила Пуйолю пост спортивного директора

Ранее должность спортивного директора занимал Хосеп Сегура. Пуйоль всю карьеру провел в "Барселоне" - с 1996 по 2014 год.
Обновлено в 12:42
Здоровье

Жители Московской области стали меньше ждать приема у врачей

В несколько раз удалось сократить время ожидания приема у медицинских специалистов после запуска Центра управления регионом в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
Обновлено в 15:12
Политика

Гутерриш призвал Россию и США к продлению СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Обновлено в 13:20
Футбол

«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию.
Обновлено в 17:14
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Авто

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье трудоустроит еще 400 человек

Российский завод Mercedes-Benz в инудстриальном парке «Есипово» планомерно наращивает темпы выпуска автомобилей и планирует в сентябре приступить к работе в две смены, для работы дополнительно наберут 400 сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Обновлено в 05:34
Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

Обновлено в 03:17
Происшествия

На КАД в ДТП скончался мотоциклист

В результате шумахер получил серьезные травмы и не смог дождаться помощи медиков – он скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:14
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на 6%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

ВСУ нанесли удар с беспилотников по позициям ДНР

Обновлено в 13:03
Политика

Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы

Отмечается, что власти США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.
Обновлено в 17:26
Гаджеты

Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake

Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Авто

Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей

Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено в 08:50
Авто

Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Политика

Гибель пчел затронула 30 российских регионов

Как сказали в Российском союзе пчеловодов, в среднем там погибли от 5 до 30% пчелосемей. Точную оценку ущерба там еще не произвели.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту

В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии

В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Политика

МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде

Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Общество

Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян

Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Происшествия

СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян: СКР отказался возбуждать дело против их отца

Адвокат Алексей Паршин, выступающий с защитой сестер Хачатурян, заявил, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).
Обновлено в 16:51
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку

Донором почки для Гомес стала её давняя подруга, актриса Франсия Райса.
Обновлено в 05:36
Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний

Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Авто

Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России

Обновлено 30 июля в 12:51
Общество

В Сибири начали вызывать искусственные дожди для борьбы с пожарами

Обновлено в 07:29
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 годы, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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