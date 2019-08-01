Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВДИзвестия 14:34
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
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Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Футбол
«Барселона» предложила Пуйолю пост спортивного директора
Ранее должность спортивного директора занимал Хосеп Сегура. Пуйоль всю карьеру провел в "Барселоне" - с 1996 по 2014 год.
Обновлено в 12:42
Здоровье
Жители Московской области стали меньше ждать приема у врачей
В несколько раз удалось сократить время ожидания приема у медицинских специалистов после запуска Центра управления регионом в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
Обновлено в 15:12
Политика
Гутерриш призвал Россию и США к продлению СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Обновлено в 13:20
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию.
Обновлено в 17:14
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье трудоустроит еще 400 человек
Российский завод Mercedes-Benz в инудстриальном парке «Есипово» планомерно наращивает темпы выпуска автомобилей и планирует в сентябре приступить к работе в две смены, для работы дополнительно наберут 400 сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Обновлено в 05:34
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Происшествия
На КАД в ДТП скончался мотоциклист
В результате шумахер получил серьезные травмы и не смог дождаться помощи медиков – он скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:14
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар с беспилотников по позициям ДНР
Обновлено в 13:03
Политика
Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы
Отмечается, что власти США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.
Обновлено в 17:26
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Авто
Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей
Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено в 08:50
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Политика
Гибель пчел затронула 30 российских регионов
Как сказали в Российском союзе пчеловодов, в среднем там погибли от 5 до 30% пчелосемей. Точную оценку ущерба там еще не произвели.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян: СКР отказался возбуждать дело против их отца
Адвокат Алексей Паршин, выступающий с защитой сестер Хачатурян, заявил, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку
Донором почки для Гомес стала её давняя подруга, актриса Франсия Райса.
Обновлено в 05:36
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51