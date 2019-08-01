Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВДИзвестия 14:34

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
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Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»

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Ефремов в стихах прокомментировал арест артиста за ношение формы ГИБДД

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Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД

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«Прикрылся памятью отца, пробив очередное дно»: Ефремова раскритиковали за провокационное обращение к главе МВД

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Михаил Ефремов обратился в стихах к министру МВД с просьбой отпустить «пьяного гаишника»

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Михаил Ефремов обратился к главе МВД после ареста актёра «Современника»

Говорит Москва11:28

«Не судите артистов и клоунов...» Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру Колокольцеву. Видео

Новая газета10:07
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Происшествия

В Индии надругались над трехлетней девочкой

Обновлено в 11:55
Происшествия

Мужчина в костюме Коржика устроил налет на магазин с печеньем

Как сообщает Fox News, ночью 22 июля мужчина в костюме Коржика, героя "Улицы Сезам", ворвался в магазин и принялся поедать печенье.
Обновлено в 21:04
Спорт

Призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован на четыре года

Обновлено в 15:14
Технологии

Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда

Минкомсвязи полагает, что в результате работы, которую проведет подрядчик, вырастет количество граждан, которые пользуются электронными госуслугами, в частности, через мобильное приложение.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

В Токио прокомментировали новые ракетные пуски Северной Кореи

Обновлено в 20:33
Общество

Глава Бурятии вылетел в Закаменский и Джидинский районы

Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Общество

Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу

Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы

В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Политика

Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Политика

В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана

Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено в 16:26
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено в 14:48
Политика

Горбачев прокомментировал прекращение действия ДРСМД

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений.
Обновлено в 17:39
Космос

Перспективный новый солнечный путь к производству водородного топлива

Расщепление воды с помощью солнечных батарей является перспективным путем, основанном на возобновляемых источниках энергии.
Обновлено в 12:58
Политика

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Общество

S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

Обновлено в 16:42
Политика

Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США

Обновлено в 10:24
Экономика

Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки

В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Экономика

Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля

В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.
Обновлено вчера в 11:31
Общество

Салют в честь освобождения Каунаса от фашистов состоялся в Москве

Обновлено в 15:21
Гаджеты

В новых iPhone будет добавлена поддержка стилуса Apple Pencil

Обновлено в 10:33
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В общественном совете столичного МВД осудили «пьяного лжегаишника»

Обновлено в 18:03
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Кино

Фестиваль «Окно в Европу» состоится в Выборге 2-8 августа

Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Выборг Палас", а в Центральной библиотеке Алвара Аалто уже сегодня откроется фотовыставка Валерия Плотникова, состоятся мастер-классы и встречи со зрителями.
Обновлено в 14:17
Экономика

Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено в 14:04
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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