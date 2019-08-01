Кино

Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»РБК 12:49

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД. Видео опубликовала «Новая газета». Свое обращение к Владимиру Колокольцеву актер записал в стихотворной форме.
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Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД

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Михаил Ефремов обратился к главе МВД после ареста актёра «Современника»

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«Не судите артистов и клоунов...» Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру Колокольцеву. Видео

Новая газета10:07
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Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
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Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту

Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
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В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
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Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 годы, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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