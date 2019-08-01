Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»РБК 12:49
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД. Видео опубликовала «Новая газета». Свое обращение к Владимиру Колокольцеву актер записал в стихотворной форме.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о мотивации перед боем с Порье
Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей мотивации перед предстоящим боем с американцем Дастином Порье.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Представлены первые процессоры Intel Core 10-го поколения
Корпорация Intel официально представила 11 новых высокоинтегрированных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые разработаны специально для тонких устройств «2 в 1» и ноутбуков.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 10:14
Политика
Германия попросила прощения у поляков
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у польского народа за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны.
Обновлено в 11:48
Экономика
Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж
В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
Обновлено в 07:43
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:08
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено в 10:42
Происшествия
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Авто
Новый Renault Duster получил экономичный мотор
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02