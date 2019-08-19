Футбол

Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»Бомбардир.ру вчера в 13:42

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов травмировался во время матча 6-го тура РПЛ против «Спартака». 24-летний футболист получил повреждение в результате единоборства с Самуэлем Жиго и был заменен на Такуму Нисимуру.
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