Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов травмировался во время матча 6-го тура РПЛ против «Спартака». 24-летний футболист получил повреждение в результате единоборства с Самуэлем Жиго и был заменен на Такуму Нисимуру.

Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»

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