Футбол

Ефремов получил травму крестообразной связки коленаСпорт-Экспресс 06:03

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму медиальной и передней крестообразной связки правого колена, информирует официальный сайт красно-синих. 24-летний российский футболист прошел медицинское обследование после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2).
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