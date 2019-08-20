Футбол
Ефремов получил травму крестообразной связки коленаСпорт-Экспресс 06:03
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму медиальной и передней крестообразной связки правого колена, информирует официальный сайт красно-синих. 24-летний российский футболист прошел медицинское обследование после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2).
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Армия и оружие
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Политика
В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы создал комиссию по расследованию фактов вмешательства других государств в дела России.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
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Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
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Здоровье
Более 57 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года
«С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 августа 2019 года) корью заболел 57 301 человек — 27 039 взрослых и 30 262 ребёнка, от осложнений кори умерли 18 человек», — говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Авто
УГИБДД закупило картонные LADA Vesta для устрашения водителей
Обновлено в 02:38
Гаджеты
В России оказался высоким спрос на кнопочные телефоны
В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырёх миллионов кнопочных телефонов, что составляет более 20% от всего рынка.
Обновлено в 04:41
Футбол
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго
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Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Политика
Макрон заявил о важности встречи с Путиным
Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Маркизио отказал китайскому клубу из-за его связей с «Интером»
Обновлено в 05:46
Футбол
Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт
По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Донецк и его пригород попали под миномётный обстрел ВСУ
В тоже время под миномётный огонь ВСУ попал посёлок Старомихайловка на западной окраине Донецка.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»
Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
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Общество
В российских школах предложили устанавливать шкафчики для вещей
В российских школах могут появиться индивидуальные шкафчики для хранения вещей учеников.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
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Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Лобода показала идеальный шпагат на траве
Певица продемонстрировала шпагат на траве. Лобода позирует в спортивном топе и коротких шортах.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Футбол
Стала известна дата презентации логотипа ЧМ-2022
To ‘play’ Russia 2018 in Round of 16, vote for: — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 20, 2019 Ранее сообщалось, что ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 до 48 команд.
Обновлено в 06:35
Футбол
Жардим призвал руководство «Монако» купить ему четырех игроков
По информации источника, португальский специалист попросил руководство клуба подписать минимум четырех новых игроков.
Обновлено в 04:39