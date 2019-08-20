Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму медиальной и передней крестообразной связки правого колена, информирует официальный сайт красно-синих. 24-летний российский футболист прошел медицинское обследование после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2).

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Политика Президент Италии принял отставку главы правительства Президент Италии Серджо Матарелла во вторник принял отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте, передает итальянский телеканал Rai24.

Шоу-бизнес Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Политика Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз» Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У» В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".

Политика Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.

Происшествия Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.

Армия и оружие Пентагон ответил на обвинения Москвы в наличии плана по срыву ДРСМД США ведут разработку крылатых ракет наземного базирования лишь с февраля, когда приостановили выполнение своих обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Политика Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.

Общество Рыжий из «Иванушек» открыл в Сочи памятник себе Сочи - родной город для рыжего из "Иванушек", и участники группы на церемонии открытия фотографировались с фанатами и раздавали автографы.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с ввозом сильнодействующих препаратов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе запрета на ввоз на территорию РФ сильнодействующих препаратов, например, "Фризиума", необходимо найти золотую середину.

Политика Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Футбол Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Гаджеты Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.

Хоккей Форвард «Торонто» Марнер может перейти в швейцарский «Цюрих» Представили хоккеиста уже связались со швейцарским «Цюрихом». В этом клубе сезон перед драфтом проводил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Происшествия Двое россиян погибли в Греции при крушении вертолета Два гражданина России погибли в Греции при крушении вертолета, сообщили РИА Новости в посольстве в Афинах.

Происшествия В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.

Политика В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.