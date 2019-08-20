Футбол

Футболист ЦСКА Ефремов травмировал крестообразные связкиРоссийская газета 07:42

После игры было проведено обследование, по итогам которого врачи поставили неутешительный диагноз - разрыв медиальной и передней крестообразных связок. В ближайшее время Ефремов будет прооперирован, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

У хавбека ЦСКА Ефремова разрыв крестообразной и медиальной связки

Sports.ru06:28

«Обязательно напишу Ефремову и пожелаю здоровья». Герой дерби Самюэль Жиго — о травме армейца

Sport24.ru13:00

Жиго расстроен, что после стыка с ним Ефремов получил тяжелую травму

Матч ТВ13:30

ЦСКА: Ефремов разорвал «кресты» в матче против «Спартака»

Sport.ru06:59

Жиго расстроился после новостей о травме Ефремова

Советский спорт14:26

ЦСКА: Ефремову диагностирована травма «крестов» после матча со «Спартаком»

Чемпионат06:14

Ефремов получил травму крестообразной связки колена

Спорт-Экспресс06:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Политика

Владимир Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном

Президент России прибыл в Марсель, откуда на вертолёте отправится на переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Сербия и ЕАЭС подпишут соглашение о зоне свободной торговли 25 октября

Соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом будет подписано 25 октября.
Обновлено в 14:26
Экономика

ЦБ обнаружил вывод активов из «Тройка-Д Банка»

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в московский "Тройка-Д Банк", у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:52
Кино

Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Политика

Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении

Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Обновлено в 13:29
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

США опровергли обвинения в разработке ракет до выхода из ДРСМД

Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Умерла актриса Александра Назарова

Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину

У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Общество

Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака

Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Политика

Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Французского композитора съел канадский медведь гризли

Обновлено в 13:43
Технологии

Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»

Обновлено в 08:15
Политика

На Курилах нашли сеть подземных ходов

Участники экспедиции обследовали первые 100 метров подземелья.
Обновлено в 00:57
Авто

Посмотрите, как 170 автомобилей одновременно жгут покрышки

На сегодняшний день рекорд носит неофициальный характер — призом за самый массовый бернаут по-прежнему владеют участники из Австралии, которые в январе жгли покрышки в количестве 126 автомобилей.
Обновлено в 12:04
Кино

«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол

Экс-наставник «Реала»: «Месси не является лучшим в мире футболистом»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо не считает, что аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 13:42
Авто

В Сети рассказали об уникальном спортивном автомобиле ЗИС-112

Уникальная модель ЗИС-112 была создана под впечатлением от американского концепт-кара General Motors LeSabre, но имела более скромные технические характеристики.
Обновлено в 09:10
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 03:07
Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Хоккей

«Ак Барс» стартовал на турнире в Риге с уверенной победы

Сегодня казанский «Ак Барс» начал свое участие в традиционном международном предсезонном турнире «Кубке Латвийской железной дороги» в Риге с победы над минским «Динамо» со счетом 3:0, забросив три шайбы за шесть минут.
Обновлено в 13:06
Политика

США призывают все страны ограничить заход в порты иранских танкеров

Соединённые Штаты призывают все страны запретить заходы в порты и проход иранских танкеров с нефтью.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Гаджеты

Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное