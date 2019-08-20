Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов травмировал крестообразные связкиРоссийская газета 07:42
После игры было проведено обследование, по итогам которого врачи поставили неутешительный диагноз - разрыв медиальной и передней крестообразных связок. В ближайшее время Ефремов будет прооперирован, сообщает пресс-служба ЦСКА.
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