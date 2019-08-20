Футбол
Полузащитник ЦСКА Ефремов из-за травмы колена выбыл на длительный срокВести.Ru 08:25
Полузащитник столичного ЦСКА Дмитрий Ефремов, получивший травму колена в матче шестого тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (1:2), прошел обследование в одной из московских клиник.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
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ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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