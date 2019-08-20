Футбол

Полузащитник ЦСКА Ефремов из-за травмы колена выбыл на длительный срокВести.Ru 08:25

Полузащитник столичного ЦСКА Дмитрий Ефремов, получивший травму колена в матче шестого тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (1:2), прошел обследование в одной из московских клиник.
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