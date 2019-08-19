Нападающий московского ЦСКА Дмитрий Ефремов получил повреждение в матче против «Спартака». Игрок не смог продолжить встречу и покинул поле, вместо него на замену вышел японец Такума Нисимура. Эпизод произошел на 22-й минуте встречи, счёт к этому моменту не открыт.

Ефремов получил травму и покинул поле в матче со «Спартаком»

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