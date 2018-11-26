Футбол
На очередном заседании Общего собрания ФНЛ состоялись досрочные выборы президента лиги. Действующий руководитель ФНЛ Игорь Ефремов единогласно был переизбран на этот пост.
Sports.ru12:18
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Футбол
ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Викторией»
Московский ЦСКА завершил подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
Обновлено в 13:19
Футбол
Игроку «Спартака» предстоит перенести операцию на колене
Полузащитнику московского "Спартака" Роману Зобнину потребуется операция на колене в связи с травмой, полученной в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:01
Футбол
Венгер может стать главным тренером «Баварии» до конца года
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может занять место у руля мюнхенской "Баварии" до конца года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:19
Футбол
Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением
Испанский суд оштрафовал защитника «Барселоны» Жерара Пике на € 48 тыс. за вождение с недействительным удостоверением, сообщает Marca.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Анжи» отказали в тренировках на своём стадионе из-за долгов
Футболистам «Анжи» запретили тренироваться на «Анжи-Арене» перед игрой 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за долгов по стадиону.
Обновлено в 11:34
Футбол
Коларов: Завтра «Реалу» придется невероятно сложно
Защитник «Ромы» Александар Коларов рассказал о настрое на матч с «Реалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:21
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире
Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 13:22
Футбол
Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом
Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 12:53
Футбол
Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»
Обновлено в 12:36
Футбол
«Реал» готов расстаться с Иско. На игрока претендуют четыре клуба
На испанца претендуют четыре клуба. Это «Арсенал», «Милан», «Ювентус» и «Наполи».
Обновлено в 13:23
Футбол
Защитник «Боруссии» М Гинтер получил переломы глазницы и челюсти
Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер получил серьёзную травму лица в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Ганновером» (4:1), сообщает Bild.
Обновлено в 11:25
Футбол
Азар признался, что может покинуть «Челси» следующим летом
Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что может покинуть клуб следующим летом.
Обновлено в 13:11
Футбол
Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году
Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].
Обновлено в 06:29
Футбол
Войцех Ковалевский: «Глушаков может вернуть доверие болельщиков за счет самоотдачи»
Напомним, что во время матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (3:1) болельщики потребовали от Глушакова снять капитанскую повязку.
Обновлено в 13:03