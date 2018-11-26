Футбол
Действующий руководитель ФНЛ Игорь Ефремов переизбран на пост президента Футбольной национальной лиги. Решение было принято на заседании Общего собрания ФНЛ в Доме футбола на Таганке. Как сообщает пресс-служба ФНЛ, досрочные выборы президента состоялись в связи с обращением ряда клубов лиги.
Sport24.ru11:44
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Футбол
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Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году
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Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
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