Футбол
Действующий руководитель ФНЛ Игорь Ефремов переизбран на пост президента Футбольной национальной лиги. Решение было принято на заседании Общего собрания ФНЛ в Доме футбола на Таганке. Как сообщает пресс-служба ФНЛ, досрочные выборы президента состоялись в связи с обращением ряда клубов лиги.
Sport24.ru11:44
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Футбол
Полузащитник «Спартака» Зобнин перенес операцию
Обновлено в 16:24
Футбол
ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Викторией»
Московский ЦСКА завершил подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
Обновлено в 15:09
Футбол
Старт матча «Бернли» — «Ньюкасл» перенесли по медицинским причинам
Начало матча чемпионата Англии между «Бернли» и «Ньюкаслом» перенесли из-за инцидента медицинского характера, произошеднего в туннеле, по которому игроки выходят на поле.
Обновлено в 16:15
Футбол
Венгер может стать главным тренером «Баварии» до конца года
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может занять место у руля мюнхенской "Баварии" до конца года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:21
Футбол
Нападающий «Ман Сити» Жезус пропустит матч против «Лиона»
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус не отправился с командой во Францию на матч Лиги чемпионов против «Лиона» из-за травмы.
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Футбол
Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»
Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол
Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов
Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол
Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав
Обновлено в 16:12
Футбол
«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире
Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
Футбол
Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году
Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].
Обновлено в 06:29
Футбол
Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом
Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 13:54
Футбол
На «Первую пятерку» претендуют четыре футболиста
Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию "Первая пятерка", вручаемую лучшему молодому футболисту года в Премьер-лиге.
Обновлено в 14:42
Футбол
Байрамян признан лучшим игроком матча с «Анжи»
Болельщики «Рубина» признали полузащитника Хорена Байрамяна лучшим игроком матча 15-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1). Голосование прошло на официальном сайте казанского клуба, предпочтение 26-летнему футболисту отдали 46,9% всех респондентов.
Обновлено в 10:11
Футбол
Польский судья Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид»
Обновлено в 09:39