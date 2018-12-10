Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.

с чего всё началось

Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.

Актер Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о том, что он устроил скандал в одной из клиник Москвы, куда привез свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.

Ефремов ответил на сообщения о скандале в московской больнице

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