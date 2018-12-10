Шоу-бизнес

Ефремов ответил на сообщения о скандале в московской больнице
Известия
15:45

Актер Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о том, что он устроил скандал в одной из клиник Москвы, куда привез свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.
Известия15:45
Михаил Ефремов
Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.
— Михаил Ефремов, актёрТК Звезда 11:35
с чего всё началось

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.
ТК Звезда11:35

Подробнее о событии

Михаил Ефремов устроил скандал в московской клинике

Телепрограмма14:43

Михаил Ефремов не смог быстро покинуть больницу и устроил скандал

Газета.Ru14:52

Отправивший мать в больницу Ефремов устроил дебош

Дни.ру12:38

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

РИА Новости12:44

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

ТК Звезда11:35

В МХТ им. Чехова прокомментировали информацию о госпитализации актрисы Аллы Покровской

РЕН ТВ11:08

Михаил Ефремов устроил скандал в больнице во время госпитализации мамы

StarHit.ru12:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Ольга Бузова стали соведущими Голубого огонька

Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Алана Мамаева поддержала мужа и передумала разводиться

Ранее Алана Мамаева обвинила своего мужа в изменах. Также она рассказала, что футболист избил человека в Москве, защищая свою любовницу.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

54-летний Метов просит 26-летнюю любовницу родить ему ребенка

На предновогодний концерт «Легенды ''Ретро FM'' в ''Олимпийском''» Кай Метов пришел с молодой девушкой по имени Анастасия.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Шепелев раскрыл шокирующую правду о похитившей миллионы Максаковой

По словам Вороненковой, еще при жизни Дениса Мария заняла у него десять миллионов долларов, которые отдавать не собиралась, якобы она их просто-напросто похитила.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Дочери Ларисы Гузеевой предстоит операция

Наследница Ларисы Гузеевой сообщила в социальной сети, что ее ожидает оперативное вмешательство.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Иван Стебунов назвал измену причиной развода с Мариной Александровой

Иван Стебунов стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где вспомнил о браке с Мариной Александровой.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл погрузят в транс прямо перед родами

Знаменитость будет погружена в транс. Меган и Гарри во всю готовятся к появлению первенца.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Павел Табаков раскритиковал известных актеров за бегство из России

Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Сливки» обвинила мачеху в краже вещей

Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Экс-жена одного из «Отпетых мошенников» обвинила его в мошенничестве

Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Подписчики Стефании Маликовой были очарованы ее новым фото в Instagram

Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова очаровала подписчиков своим новым фото в Instagram.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Водонаева высказалась о связи Павла Мамаева и Виктории Бони

Сперва Виктория со скандалом рассталась с миллиардером Пьером Андюраном, а недавно приняла участие в съемках шоу, посвященного семье Мамаевых, когда жена футболиста Алана уличила того в изменах.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поделилась воспоминаниями о любимой бабушке

Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram старую черно-белую фотографию своих бабушки и дедушки.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Экс-супруга сыровара Дениса Лебедева рассказала о браке с ним

Женщина дала интервью одному из журналов, в котором откровенно рассказала о том Лебедеве, с которым жила много лет.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт отпраздновал рождение третьей правнучки

О рождении третьей правнучки артист рассказал только недавно. В интервью для программы «Ты не поверишь!»
Обновлено в 12:06
ещё по теме
Алла Покровская
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Педагог Школы-студии МХАТ, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное