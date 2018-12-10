Шоу-бизнес
Ефремов ответил на сообщения о скандале в московской больнице
Ефремов ответил на сообщения о скандале в московской больницеИзвестия15:45
Актер Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о том, что он устроил скандал в одной из клиник Москвы, куда привез свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.
Известия15:45
Оценить
Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.
— Михаил Ефремов, актёрТК Звезда 11:35
с чего всё началось
Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.ТК Звезда11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Ольга Бузова стали соведущими Голубого огонька
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Алана Мамаева поддержала мужа и передумала разводиться
Ранее Алана Мамаева обвинила своего мужа в изменах. Также она рассказала, что футболист избил человека в Москве, защищая свою любовницу.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
54-летний Метов просит 26-летнюю любовницу родить ему ребенка
На предновогодний концерт «Легенды ''Ретро FM'' в ''Олимпийском''» Кай Метов пришел с молодой девушкой по имени Анастасия.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Шепелев раскрыл шокирующую правду о похитившей миллионы Максаковой
По словам Вороненковой, еще при жизни Дениса Мария заняла у него десять миллионов долларов, которые отдавать не собиралась, якобы она их просто-напросто похитила.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Дочери Ларисы Гузеевой предстоит операция
Наследница Ларисы Гузеевой сообщила в социальной сети, что ее ожидает оперативное вмешательство.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Иван Стебунов назвал измену причиной развода с Мариной Александровой
Иван Стебунов стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где вспомнил о браке с Мариной Александровой.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл погрузят в транс прямо перед родами
Знаменитость будет погружена в транс. Меган и Гарри во всю готовятся к появлению первенца.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Павел Табаков раскритиковал известных актеров за бегство из России
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Сливки» обвинила мачеху в краже вещей
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Экс-жена одного из «Отпетых мошенников» обвинила его в мошенничестве
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Подписчики Стефании Маликовой были очарованы ее новым фото в Instagram
Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова очаровала подписчиков своим новым фото в Instagram.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Водонаева высказалась о связи Павла Мамаева и Виктории Бони
Сперва Виктория со скандалом рассталась с миллиардером Пьером Андюраном, а недавно приняла участие в съемках шоу, посвященного семье Мамаевых, когда жена футболиста Алана уличила того в изменах.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поделилась воспоминаниями о любимой бабушке
Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram старую черно-белую фотографию своих бабушки и дедушки.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Экс-супруга сыровара Дениса Лебедева рассказала о браке с ним
Женщина дала интервью одному из журналов, в котором откровенно рассказала о том Лебедеве, с которым жила много лет.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт отпраздновал рождение третьей правнучки
О рождении третьей правнучки артист рассказал только недавно. В интервью для программы «Ты не поверишь!»
Обновлено в 12:06