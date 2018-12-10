Шоу-бизнес
Ефремов опроверг скандал при посещении больницы с матерью
Ефремов опроверг скандал при посещении больницы с матерьюМосковский Комсомолец14:13
Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения ряда СМИ о том, что у него произошел конфликт в одной из столичных больниц, куда он привез свою мать, народную артистку Аллу Покровскую. СМИ сообщали, что Покровская пожаловалась на сильные боли в спине.
Московский Комсомолец14:13
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Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.
— Михаил Ефремов, актёрТК Звезда 11:35
с чего всё началось
Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.ТК Звезда11:35
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