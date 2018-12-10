Шоу-бизнес

Ефремов опроверг скандал при посещении больницы с матерью
Московский Комсомолец
14:13

Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения ряда СМИ о том, что у него произошел конфликт в одной из столичных больниц, куда он привез свою мать, народную артистку Аллу Покровскую. СМИ сообщали, что Покровская пожаловалась на сильные боли в спине.
Московский Комсомолец14:13
Михаил Ефремов
Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.
— Михаил Ефремов, актёрТК Звезда 11:35
с чего всё началось

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.
ТК Звезда11:35

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«Это бред»: Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

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Михаил Ефремов не смог быстро покинуть больницу и устроил скандал

Газета.Ru14:52

Отправивший мать в больницу Ефремов устроил дебош

Дни.ру12:38

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

РИА Новости12:44

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

ТК Звезда11:35

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РЕН ТВ11:08

Михаил Ефремов устроил скандал в больнице во время госпитализации мамы

StarHit.ru12:00
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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