Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.

с чего всё началось

Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.

Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения ряда СМИ о том, что у него произошел конфликт в одной из столичных больниц, куда он привез свою мать, народную артистку Аллу Покровскую. СМИ сообщали, что Покровская пожаловалась на сильные боли в спине.

Ефремов опроверг скандал при посещении больницы с матерью

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