Шоу-бизнес
Ефремов опроверг данные о скандале в московской больнице
Ефремов опроверг данные о скандале в московской больницеRT на русскомвчера в 13:30
Как информирует телеканал, ранее в СМИ сообщалось, что Ефремов якобы устроил скандал в одной из клиник столицы, куда он привёз на лечение свою мать Аллу Покровскую. Отмечалось, что конфликт якобы возник из-за того, что актёр не смог сразу выехать с парковки.
RT на русскомвчера в 13:30
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Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.
с чего всё началось
Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.ТК Звездавчера в 11:35
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«Это бред»: Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике
Телепрограммавчера в 17:12
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Шоу-бизнес
Дочери ведущей Ларисы Гузеевой предстоит операция
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Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл засветила округлившийся живот на Fashion Awards
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Шоу-бизнес
«Меня использовали»: обиженный девушками Табаков сделал заявление
Самые продолжительные отношения 23-летнего Табакова-младшего связывали актрисой Марусей Фоминой.
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Иван Стебунов назвал измену причиной развода с Мариной Александровой
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Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
54-летний Метов просит 26-летнюю любовницу родить ему ребенка
На предновогодний концерт «Легенды ''Ретро FM'' в ''Олимпийском''» Кай Метов пришел с молодой девушкой по имени Анастасия.
Обновлено вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Российская фигуристка зарабатывает на рекламе больше Бузовой
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 22:21