Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.

с чего всё началось

Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.

Как информирует телеканал, ранее в СМИ сообщалось, что Ефремов якобы устроил скандал в одной из клиник столицы, куда он привёз на лечение свою мать Аллу Покровскую. Отмечалось, что конфликт якобы возник из-за того, что актёр не смог сразу выехать с парковки.

Ефремов опроверг данные о скандале в московской больнице

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