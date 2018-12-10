Шоу-бизнес

Ефремов опроверг данные о скандале в московской больнице
RT на русском
13:30

Как информирует телеканал, ранее в СМИ сообщалось, что Ефремов якобы устроил скандал в одной из клиник столицы, куда он привёз на лечение свою мать Аллу Покровскую. Отмечалось, что конфликт якобы возник из-за того, что актёр не смог сразу выехать с парковки.
RT на русском13:30
Михаил Ефремов
Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.
— Михаил Ефремов, актёрТК Звезда 11:35
с чего всё началось

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.
ТК Звезда11:35

Подробнее о событии

«Это бред»: Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

Телепрограмма17:12

Михаил Ефремов не смог быстро покинуть больницу и устроил скандал

Газета.Ru14:52

Отправивший мать в больницу Ефремов устроил дебош

Дни.ру12:38

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

РИА Новости12:44

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

ТК Звезда11:35

В МХТ им. Чехова прокомментировали информацию о госпитализации актрисы Аллы Покровской

РЕН ТВ11:08

Михаил Ефремов устроил скандал в больнице во время госпитализации мамы

StarHit.ru12:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Ольга Бузова снялись вместе в «Голубом огоньке»

Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Иван Стебунов назвал измену причиной развода с Мариной Александровой

Иван Стебунов стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где вспомнил о браке с Мариной Александровой.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

54-летний Метов просит 26-летнюю любовницу родить ему ребенка

На предновогодний концерт «Легенды ''Ретро FM'' в ''Олимпийском''» Кай Метов пришел с молодой девушкой по имени Анастасия.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Алана Мамаева поддержала мужа и передумала разводиться

Ранее Алана Мамаева обвинила своего мужа в изменах. Также она рассказала, что футболист избил человека в Москве, защищая свою любовницу.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует рожать под гипнозом

Считается, что своего третьего ребенка, Луи, она родила под гипнозом.
Обновлено в 20:47
Шоу-бизнес

Макар Касаткин познакомил Лидию Федосееву-Шукшину с новой избранницей

Пока Макар Касаткин налаживает свою личную жизнь, знакомя именитую бабушку с новой избранницей, его экс-возлюбленная Фрейя одна воспитывает их общего сына Марка.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Кожевникова призналась, почему не показывает своего сына

Мария Кожевникова опубликовала пост, в котором рассказала своим подписчикам, почему не познакомила фанатов со своим младшим сыном.
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес

Ольга Кабо сводила сына на кибер-елку

Ка уже писала «КП», Ольга Кабо родила сына в 45 лет.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Дочери Ларисы Гузеевой предстоит операция

Наследница Ларисы Гузеевой сообщила в социальной сети, что ее ожидает оперативное вмешательство.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Сливки» обвинила мачеху в краже вещей

Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Образ дочери Кети Топурии умилил фанатов

Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

Две жены Игоря Богомазова не могут поделить его деньги

Две жены артиста Игоря Богомазова, который долгое время входил в коллектив «Отпетые мошенники», не могут поделить его деньги.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Павел Табаков высказал свое мнение об эмиграции коллег из России

Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Столько не живут: как Кирк Дуглас дотянул до 102 лет

Кирк Дуглас отметил свой 102 день рождения. Он — единственный живой представитель звезд «Золотой эры» Голливуда.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум не узнал телеведущую Елену Малышеву

Обновлено в 19:42
ещё по теме
Алла Покровская
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Педагог Школы-студии МХАТ, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное