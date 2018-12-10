Шоу-бизнес

Ефремов опроверг данные о скандале в московской больнице
RT на русском
13:30

Как информирует телеканал, ранее в СМИ сообщалось, что Ефремов якобы устроил скандал в одной из клиник столицы, куда он привёз на лечение свою мать Аллу Покровскую. Отмечалось, что конфликт якобы возник из-за того, что актёр не смог сразу выехать с парковки.
RT на русском13:30
Михаил Ефремов
Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред.
— Михаил Ефремов, актёрТК Звезда 11:35
с чего всё началось

Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.
ТК Звезда11:35

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«Это бред»: Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

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РЕН ТВ11:08

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StarHit.ru12:00
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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