Футбол

Ефремов — о Кононове: коней на переправе не меняютЧемпионат 12:08

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Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов прокомментировал решение совета директоров «Спартака» оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.
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«Коней на переправе не меняют»: Ефремов заступился за тренера «Спартака»

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Ефремов — о Кононове: коней на переправе не меняют

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Ефремов: "Руководство "Спартака "верит в Кононова, а я не верю, я надеюсь"

Sport.ru14:58
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