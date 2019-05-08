Общество

Еду школьников проверят на «продуктовую дискриминацию»Накануне.Ru 05:35

Напомним, ранее и в других российских регионах были выявлены случаи "продуктовой дискриминации". Так, в двух школах города Чайковский Пермского края дети "богатых родителей", которые смогли сдать денег на еду, питаются полноценно.
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Власти проверят школьное питание после скандала со «столами для бедных». «Одни едят кашу, а другие — котлеты с гарниром»

URA.Ru00:09

Еду школьников проверят после жалоб на продуктовую дискриминацию

Телеканал 360°03:10

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Lenta.ru03:00

Объявлен всероссийский мониторинг школьного питания

Взгляд.ру02:53

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Известия04:51

«Коммерсантъ» узнал, в каких регионах льготное питание в школе отличается от платного

Snob.ru00:06

Родители волгоградских школьников заявили о питательной дискриминации

Коммерсантъвчера в 18:03
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Происшествия

В Петербурге восьмилетняя девочка жила в квартире с сотней крыс

Правоохранители и представители опеки опросили мать и составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а потом нагрянули в квартиру, где росла девочка.
Обновлено в 06:10
Культура

Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.
Обновлено вчера в 10:07
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Обновлено в 03:46
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество

Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Общество

Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро

Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Обновлено в 01:57
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Общество

На Пискаревском кладбище почтили память жертв войны

В Петербурге прошла траурная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:23
Политика

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.
Обновлено в 05:49
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне

Обновлено в 03:07
Происшествия

В Самаре загорелся дебаркадер и два катера

В Куйбышевском районе Самары в районе улицы Белорусская, 28 горят два катера и дебаркадер на площади 500 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:58
Гаджеты

Представлена новая операционная система Android 10

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет

Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Лавров возложил венок к памятной доске ветеранов МИД

Обновлено в 03:43
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Общество

В России изменят систему питания школьников

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
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