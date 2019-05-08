Еду школьников проверят на «продуктовую дискриминацию»Накануне.Ru 05:35

Напомним, ранее и в других российских регионах были выявлены случаи "продуктовой дискриминации". Так, в двух школах города Чайковский Пермского края дети "богатых родителей", которые смогли сдать денег на еду, питаются полноценно.

Происшествия В Петербурге восьмилетняя девочка жила в квартире с сотней крыс Правоохранители и представители опеки опросили мать и составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а потом нагрянули в квартиру, где росла девочка.

Культура Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Общество Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.

Политика Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.

Политика Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100 Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.

Общество Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.

Театры Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.

Происшествия Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Общество Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019 Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.

Происшествия В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.

Музыка Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019» Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".

Общество На Пискаревском кладбище почтили память жертв войны В Петербурге прошла траурная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.

Происшествия В Самаре загорелся дебаркадер и два катера В Куйбышевском районе Самары в районе улицы Белорусская, 28 горят два катера и дебаркадер на площади 500 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.

Гаджеты Представлена новая операционная система Android 10 Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.

Происшествия Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.

Политика В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.

Общество В России изменят систему питания школьников Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.