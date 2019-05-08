Общество
Еду школьников проверят на «продуктовую дискриминацию»Накануне.Ru 05:35
Напомним, ранее и в других российских регионах были выявлены случаи "продуктовой дискриминации". Так, в двух школах города Чайковский Пермского края дети "богатых родителей", которые смогли сдать денег на еду, питаются полноценно.
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Происшествия
В Петербурге восьмилетняя девочка жила в квартире с сотней крыс
Правоохранители и представители опеки опросили мать и составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а потом нагрянули в квартиру, где росла девочка.
Обновлено в 06:10
Культура
Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.
Обновлено вчера в 10:07
Спорт
Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Обновлено в 03:46
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Политика
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Общество
Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро
Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Обновлено в 01:57
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Общество
На Пискаревском кладбище почтили память жертв войны
В Петербурге прошла траурная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:23
Политика
Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.
Обновлено в 05:49
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Самаре загорелся дебаркадер и два катера
В Куйбышевском районе Самары в районе улицы Белорусская, 28 горят два катера и дебаркадер на площади 500 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Представлена новая операционная система Android 10
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет
Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Лавров возложил венок к памятной доске ветеранов МИД
Обновлено в 03:43
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В России изменят систему питания школьников
Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51