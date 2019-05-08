Общество
Еду школьников проверят на «продуктовую дискриминацию»Накануне.Ru 05:35
Напомним, ранее и в других российских регионах были выявлены случаи "продуктовой дискриминации". Так, в двух школах города Чайковский Пермского края дети "богатых родителей", которые смогли сдать денег на еду, питаются полноценно.
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Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии УАЗ Хантер
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе
В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
Обновлено в 07:33
Футбол
Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»
Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич вернулся в общую группу игроков перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщается в микроблоге уфимской футбольной команды в Twitter.
Обновлено в 04:56
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Этуша рассказала о причинах частых ссор с отцом
Покойный советский и российский актер Владимир Этуш был крайне требовательным и не терпевшим возражений отцом, вспоминает его дочь Раиса.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ
Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Обновлено в 07:10
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Политика
Лавров призвал продолжать убеждать участников СВПД сохранить сделку
Необходимо продолжать убеждать всех остающихся участников СВПД сохранить ядерную сделку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:20
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Общество
Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»
«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07
Космос
Нью-Йорк не смогли спасти от виртуального астероида
Команда учёных пыталась сбить небесное тело с курса, но предотвратить виртуальную катастрофу не смогла.
Обновлено в 06:34
Политика
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
Хоккей
Буйницкий подписал контракт с «Металлургом»
Магнитогорский «Металлург» пополнился нападающим Дмитрием Буйницким.
Обновлено в 07:06
Культура
Смерть Крылатова вызвала слезы у известного режиссера
Композитор Евгений Крылатов был замечательным человеком, рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей режиссер и продюсер Максим Воронков.
Обновлено в 06:37
Происшествия
СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе
Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:25
Общество
Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы
Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47