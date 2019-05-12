Путешествия
Единый реестр турагентств может появиться в РоссииRetail & Loyalty 02:38
В России могут сформировать единый федеральный реестр туристических агентств, сообщил в воскресенье, 12 мая, советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
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Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Политика
Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное
Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Названа причина отмены вылета Superjet 100 из Новосибирска
Вылет самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" из Новосибирска в Ростов-на-Дону был задержан из-за технической неисправности, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 03:14
Политика
Египет и Саудовская Аравия призвали Трампа изменить политику в Ливии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали американского лидера Дональда Трампа изменить политику США в Ливии, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 01:00
Общество
Татьяна Голикова выступила против сокращения выходных в мае
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против предложения сокращения праздничных дней в мае, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
ЖКХ
В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон
Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Политика
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Гаджеты
В Сети опубликовали рекламные плакаты смартфона Honor 20
Обновлено в 02:46
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 03:30
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Общество
О потенциале Ямала рассказали китайским партнерам
Обновлено в 02:25
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В России изменились правила оформления детских пособий – соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента РФ.
Обновлено в 02:27
Театры
Театральный фестиваль воспитанников детских домов впервые пройдет в Подмосковье
Фестиваль спектаклей воспитанников детских домов пройдет в Московской области 14 мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Спорт
Ультрафиниш в спринте: забрал победу полетом супермена
Обновлено в 02:35
Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11