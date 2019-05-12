Единый реестр турагентств может появиться в РоссииRetail & Loyalty 02:38

В России могут сформировать единый федеральный реестр туристических агентств, сообщил в воскресенье, 12 мая, советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Единый реестр турагентств может появиться в России

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